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عربي-دولي

مقترح جديد من نتنياهو لتهجير الفلسطينيين.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
20-03-2024 | 17:11
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كشفت قناة إسرائيلية، عن مقترح قدمه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهجير الفلسطينيين عبر "الميناء الجديد" الذي بنته الولايات المتحدة قبالة سواحل غزة.

وأشارت قناة "كان" العبرية إلى أن المقترح قدمه نتنياهو في اجتماع خاص للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست.
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ونقل صحفي في قناة "كان" العبرية عن نتنياهو، قوله إن "الميناء يمكن أن يسهل إخراج الفلسطينيين من غزة"، مضيفا أنه "لا يوجد أي عائق أمام مغادرة الفلسطينيين لقطاع غزة، باستثناء عدم رغبة الدول الأخرى في قبولهم". (عربي21)
 
المصدر: عربي21
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