فتيات باكستان.. ممنوع عليهن العلم!

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اضطرت زحل شيرزاد البالغة 18 عاماً إلى ترك المدرسة الثانوية في أفغانستان قبل ثلاث سنوات، وتنظر بحزن إلى بدء الموسم الدراسي إذ كانت ستدخل المدرسة للسنة الأخيرة، قبل أن ترتاد الجامعة.وقالت الشابة لوكالة فرانس برس في كابول "لم أتمكن من الذهاب إلى المدرسة منذ حوالى ثلاث سنوات. لامست حالة الاكتئاب”. وأضافت “من الصعب جدًا بالنسبة إلي أن يدرس الفتيان في عمري وأنا لا. إنه تمييز بين الجنسين".وتداركت "لكنني لن أتخلى أبدًا عن أحلامي. إذا لم تُفتح المدارس مجدداً (أمام الفتيات)، فسوف أستمر في الدراسة عبر الإنترنت لأصبح سيدة أعمال ذات يوم".قصة زحل شيرزاد هي مثل قصص آلاف الفتيات مثلها المحرومات من متعة التعليم في أفغانستان، واللائي يستذكرن معاناتهن مع بدء كل عام دراسي، إذ بدأ الموسم الدراسي في أفغانستان الأربعاء مع منع الفتيات للسنة الثالثة على التوالي من ارتياد المدارس الثانوية من جانب سلطات حركة طالبان الحاكمة.أما الجامعات الأفغانية الرسمية التي منعت النساء من ارتيادها في كانون الأول 2022 فقد انطلق موسمها الدراسي قبل فترة قصيرة.ومنذ عودتها إلى السلطة في آب 2021، زادت حركة طالبان تدريجاً التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء.وظهرت بدائل عبر الانترنت إلا انها تقتصر على الفتيات اللواتي لديهن خدمة الانترنت كما ان ذلك لا يحول دون تأخرهن في التحصيل الدراسي مقارنة بالفتيان.(أخبار الآن)