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بن فرحان يستقبل بلينكن في جدّة

Lebanon 24
20-03-2024 | 18:19
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استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مدينة جدة.
وكان بلينكن، وصل اليوم الأربعاء لإجراء مزيد من المناقشات مع القيادة السعودية حيال الحرب في قطاع غزة، في إطار جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
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