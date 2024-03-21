عند الفجر.. روسيا شنّت هجومًا صاروخيًا واسعًا على كييف

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قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف إنها تتعرض لهجوم صاروخي روسي الخميس.وذكر عبر تطبيق تيليغرام أن وحدات الدفاع الجوي تعمل على صد الهجوم، مضيفا أن حطام الصواريخ الروسية يتساقط على مناطق متفرقة من المدينة.وأفاد مراسل فرانس برس أنه أمكن سماع عشرات الانفجارات القوية إضافة إلى نيران الدفاعات الجوية بدءا من الساعة الخامسة صباحا. (سكاي نيوز عربية)