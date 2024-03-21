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عربي-دولي

خلال فعالية ثقافية... مقاطعة كلمة شولتس من محتجين مؤيدين لفلسطين

Lebanon 24
21-03-2024 | 00:27
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قاطع محتجون مؤيدون لفلسطين كلمة المستشار الألماني أولاف شولتس في افتتاح معرض لايبزيغ الدولي للكتاب أمس الأربعاء بالصراخ "إنها ليست كارثة إنسانية إنها إبادة جماعية".

وما أن بدأ شولتس إلقاء كلمته حتى علا صراخ في المكان في ثاني أكبر معرض للكتاب في ألمانيا بعد فرانكفورت، فأوقف شولتس كلمته ليتوجه إلى المحتجين بالقول "توقفوا عن الصراخ، هذا يكفي".
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وأضاف وسط تصفيق حاد، بحسب صحيفة "لايبزيغر فولكستسايتونغ": "قوة الكلمة تجمعنا جميعا هنا في لايبزيغ، وليس قوة الصراخ".
ولاحقا سمع رجل يدعو الجمهور للاحتجاج على إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن دعم برلين القوي لإسرائيل أدى إلى خروج تظاهرات اعتراضا على ما اعتبر "تهميشا للأصوات المؤيدة للفلسطينيين".
كما دعت مجموعة "سترايك جيرماني"، العاملين في المجالات الإبداعية إلى مقاطعة المؤسسات الثقافية في البلاد، وجمعت عريضة مئات التواقيع إحداها للكاتبة الحائزة جائزة نوبل، آني ارنو.
 
وانتشرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا ودول أوروبية أخرى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. (RT)
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