تداعيات حظر تيك توك في أميركا بدأت.. تهديد سيناتور بالقتل

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بدأت تداعيات حظر تيك توك في أميركا، إذ قال السيناتور الجمهوري توم تيليس إنه تلقى تهديدا عبر البريد الصوتي لشخص توعده بالعثور عليه وإطلاق النار عليه بسبب الحظر المحتمل على "TikTok" يوم الأربعاء.وقال تيليس في منشور على منصة اكس: "هذه رسالة صوتية تلقاها مكتبي الليلة الماضية. إن حملة التضليل التي تقوم بها "TikTok" تدفع الناس إلى الاتصال بأعضاء الكونغرس، ويمكن أن يرتكب المتصلون مثل هذا الشخص جريمة فيدرالية".وفي منشوره على اكس، قام تيليس أيضًا بتضمين صوت للبريد الصوتي المزعوم، حيث يمكن سماع صوت يقول: "إذا قمت بحظر "TikTok"، فسوف أجدك وأطلق النار عليك". ويستمر الصوت في التسجيل الصوتي: "هذه مهمة الناس، وهذه وسيلتي الترفيهية الوحيدة. والناس يكسبون المال من هناك أيضًا، كما تعلمون. وأحاول أن أصبح ثريًا بهذه الطريقة. وعلى أية حال، سأطلق عليك النار، وأقطعك".وأقر مجلس النواب مشروع قانون الأسبوع الماضي قد يحظر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إذا لم تنسحب الشركة الأم، ByteDance، ومقرها الصين، منها خلال خمسة أشهر.(العربية)