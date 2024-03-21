التقدميون يعلنون دعم تحرك ضدّ اللّوبي الإسرائيلي في أميركا

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أعلنت حركة "موذ أون"، التي تعتبر من أبرز المنظمات التقدمية في الولايات المتحدة، دعمها خلف النائبين سمر لي (ديمقراطية من ولاية بنسلفانيا)، وأندي كيم (ديمقراطي من ولاية نيوجرسي) حيث يواجه كلاهما قوى المؤسسة في الانتخابات التمهيدية لعام 2024.وتمثل هذه الخطوة صفعة في وجه اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، والذي تحرك بشراسة من أجل طرد التقدميين من مقاعدهم في تشرين الثاني، بما في ذلك النائبة سمر لي.ويعد تأييد "موذ أون" جزءًا من موجة كبيرة من المنظمات اليسارية التي تسارع إلى دعم المشرعين الذين انتقدوا الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.(القدس العربي)