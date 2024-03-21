قتلى وجرحى بانفجار داخل مصرف في أفغانستان.. ودعوات للتبرّع بالدم!

وقع انفجار داخل فرع "بنك كابل" في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان، وفق ما ذكرته مصادر "العربية" و"الحدث".

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وأوضحت المصادر بأن الانفجار وقع عند توافد المراجعين والموظفين الحكوميين لاستلام رواتبهم الشهرية.وأسفر الانفجار عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى ميرويس الحكومي في قندهار.ويقع مكتب بنك كابل في موقع مهم بولاية قندهار بجانب مقر الشرطة، ويبعد كيلو متر واحد عن مقر حاكم الولاية.وحسب الإحصائيات الأولية، وصل عدد القتلى في الانفجار الذي استهدف فرع بنك كابل في قندهار إلى 6 أشخاص، بينما أعداد المصابين كبيرة، وبعضهم حالاتهم خطيرة.وحثّت المستشفيات في قندهار السكان بالتبرع بالدم نظراً لحاجة المصابين الشديدة إلى الدم. (العربية)