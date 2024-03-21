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عربي-دولي

واشنطن تحث تل أبيب على البحث عن "بدائل" لعملية برية واسعة في رفح

Lebanon 24
21-03-2024 | 02:11
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بحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت مفاوضات إطلاق الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار، وقد أثار أوستن الحاجة للنظر في بدائل لعملية برية كبيرة في رفح.
 
وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، فإن أوستن تحدث مع غالانت بشأن "المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار، وقد أثار أوستن الحاجة إلى النظر في بدائل لعملية برية كبيرة في رفح، مع التأكيد على الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس".
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وأضاف البيان، أن "أوستن وغالانت ناقشا أيضا الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات بشكل عاجل إلى غزة عبر المعابر البرية".
وأعرب أوستن عن "تقديره لالتزام غالانت الثابت والكامل بحماية أفراد الخدمة الأمريكية في شرق البحر الأبيض المتوسط الذين سيؤمنون ممر المساعدات الإنسانية البحرية، معربا عن تطلعه إلى استضافة غالانت في البنتاغون الأسبوع المقبل لعقد اجتماع ثنائي لمواصلة هذه المحادثات".
ويستضيف أوستن نظيره الإسرائيلي الأسبوع المقبل لعقد اجتماع ثنائي في وزارة الدفاع الأمريكية، بحسب ما نقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول دفاعي أميركي.
وأكدت الصحيف أن لقاء أوستن- غالانت منفصل عن إعلان يوم الاثنين الذي أعقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وافق على إرسال فريق من كبار المسؤولين إلى واشنطن لمناقشة التطورات المتعلقة بالحرب في غزة. (RT)
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