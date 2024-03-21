Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تدمّر مئات المرافق الصحية.. تقرير خطير من "الصحة العالمية" يوضح

Lebanon 24
21-03-2024 | 02:18
A-
A+
Doc-P-1177400-638466061784203283.jpg
Doc-P-1177400-638466061784203283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وثقت منظمة الصحة العالمية، 410 اعتداءات على المرافق الصحية في قطاع غزة، تسببت في استشهاد مئات الفلسطينيين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.
Advertisement

وأوضحت "الصحة العالمية" في تقرير نشرته، الأربعاء، على منصة "إكس"، أن الهجمات الموثقة من 7 تشرين الأول وحتى 12 آذار  أسفرت عن استشهاد "685 شخصا وإصابة 902 آخرين".

وألحقت الهجمات التي وثقتها المنظمة الدولي في تقريرها دون ذكر الاحتلال الإسرائيلي، "أضرارا بـ 99 منشأة، منها 30 مستشفى، وتضرر 104 سيارات إسعاف، تحطم منها 54".

وأوضحت "الصحة العالمية"، أن 38 بالمئة من الهجمات وقع في مدينة غزة شمال القطاع، و23 بالمئة بمحافظة شمال غزة، وأكثر 28 بالمئة في مدينة خان يونس جنوب القطاع، حسب وكالة الأناضول.

وشددت على أن مرافق الرعاية الصحية "ليست هدفا"، داعية إلى "احترام القانون الدولي والحماية الفعالة للمدنيين والمرافق الصحية".(عربي21)

 
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:05 | 2024-03-21
05:01 | 2024-03-21
04:59 | 2024-03-21
04:30 | 2024-03-21
04:23 | 2024-03-21
04:08 | 2024-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24