إسرائيل تدمّر مئات المرافق الصحية.. تقرير خطير من "الصحة العالمية" يوضح

وثقت منظمة الصحة العالمية، 410 اعتداءات على المرافق الصحية في قطاع غزة، تسببت في استشهاد مئات الفلسطينيين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.

Since 7 October, WHO has documented 410 attacks on health care in the #Gaza Strip.



Attacks have resulted in 685 fatalities, 902 injuries, damage to 99 facilities and affected 104 ambulances.



Two-fifths (38%) of attacks were in Gaza City, a quarter (23%) in North Gaza, and over… pic.twitter.com/ZIYBy6tMX2 — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) March 20, 2024 Advertisement

وأوضحت "الصحة العالمية" في تقرير نشرته، الأربعاء، على منصة "إكس"، أن الهجمات الموثقة من 7 تشرين الأول وحتى 12 آذار أسفرت عن استشهاد "685 شخصا وإصابة 902 آخرين".وألحقت الهجمات التي وثقتها المنظمة الدولي في تقريرها دون ذكر الاحتلال الإسرائيلي، "أضرارا بـ 99 منشأة، منها 30 مستشفى، وتضرر 104 سيارات إسعاف، تحطم منها 54".وأوضحت "الصحة العالمية"، أن 38 بالمئة من الهجمات وقع في مدينة غزة شمال القطاع، و23 بالمئة بمحافظة شمال غزة، وأكثر 28 بالمئة في مدينة خان يونس جنوب القطاع، حسب وكالة الأناضول.وشددت على أن مرافق الرعاية الصحية "ليست هدفا"، داعية إلى "احترام القانون الدولي والحماية الفعالة للمدنيين والمرافق الصحية".(عربي21)