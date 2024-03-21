القاهرة تستضيف اجتماعا عربيا يضم 5 وزراء.. يعقبه لقاء مع بلينكن





كما يعقد شكرى اجتماعا مع وزراء خارجية السعودية، وقطر، والأردن ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، الذي يزور المنطقة حاليا.

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يذكر أن بلينكن وصل إلى المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، في جولة سادسة إلى الشرق الأوسط لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة في غزة وسط توتر متزايد في علاقة واشنطن بحليفتها إسرائيل. ومن المقرر أن يزور بلينكن القاهرة اليوم بعد اختتام زيارته للمملكة. وسيزور بلينكن إسرائيل يوم الجمعة. تستضيف القاهرة، اليوم الخميس، اجتماعا وزاريا عربيا بين وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر، والأردن ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.كما يعقد شكرى اجتماعا مع وزراء خارجية السعودية، وقطر، والأردن ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، الذي يزور المنطقة حاليا.يذكر أن بلينكن وصل إلى المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، في جولة سادسة إلى الشرق الأوسط لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة في غزة وسط توتر متزايد في علاقة واشنطن بحليفتها إسرائيل. ومن المقرر أن يزور بلينكن القاهرة اليوم بعد اختتام زيارته للمملكة. وسيزور بلينكن إسرائيل يوم الجمعة.

وقد بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأميركي خلال اجتماعهما في جدة، التطورات في قطاع غزة ومحيطه.



كما جرى خلال الاجتماع بحث الجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بحسب "واس".