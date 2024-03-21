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ضمانات إسرائيلية مكتوبة لأميركا بشأن الأسلحة.. هذا هدفها

Lebanon 24
21-03-2024 | 02:42
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قال مسؤول أميركي لرويترز، إن إسرائيل قدمت ضمانات مكتوبة بناء على طلب من وزارة الخارجية الأميركية تنص على أن استخدامها للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لا ينتهك القوانين الإنسانية في غزة.

وكان أمام إسرائيل مهلة حتى يوم الأحد المقبل لتقديم الضمانات المكتوبة. وستقوم وزارة الخارجية بحلول أوائل شهر أيار المقبل بتقييم ما إذا كانت الضمانات الإسرائيلية ذات مصداقية وسترفع تقريرا إلى الكونغرس الأميركي.(الحرة)
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المصدر: الحرة
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