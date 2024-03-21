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نتنياهو عن إجتياح مدينة رفح: مستعدون ولكن..

Lebanon 24
21-03-2024 | 03:27
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أعلن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الاستعدادات جارية لاجتياح رفح في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا التحرك "سيستغرق بعض الوقت".

وذكر نتنياهو في بيان، أنه سيوافق قريبا على خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مناطق القتال، بعد أن منح الضوء الأخضر لخطط العمليات العسكرية في رفح.
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وعن اتصاله مع الرئيس الأميركي جو بايدن، أوضح أن لدى الطرفين وجهات نظر مختلفة حول طريقة القضاء على حماس.

ورفض نتنياهو أمس الثلاثاء، دعوة بايدن للتراجع عن خطط الاجتياح البري لمدينة رفح الواقعة على الطرف الجنوبي من غزة، والتي تؤوي أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقال نتنياهو للمشرعين إنه قال لبايدن "بكل وضوح" في اتصال هاتفي، "إننا عازمون على استكمال القضاء على هذه الكتائب في رفح، ولا سبيل لذلك إلا بالهجوم البري".
 
 
وتزعم إسرائيل، أن رفح هي آخر معقل كبير لمقاتلي حماس، فيما تقول واشنطن إن أي هجوم بري هناك سيكون "خطأ"، وسيسبب ضررا كبيرا للمدنيين.

وأكثر من مليون من سكان غزة، الذين أمرتهم القوات الإسرائيلية المتوغلة بالنزوح إلى رفح في وقت سابق من الحرب، ليس لديهم مكان آخر يفرون إليه. (العربية)
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