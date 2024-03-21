Advertisement

عربي-دولي

بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل إندونيسيا... إنقاذ 69 من اللاجئين الروهينغا

Lebanon 24
21-03-2024 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1177433-638466111495157396.jpeg
Doc-P-1177433-638466111495157396.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنقذت السلطات الإندونيسية 69 لاجئا من الروهينغا على الأقل غداة انقلاب قارب كانوا على متنه قبالة سواحل منطقة غرب آتشيه، وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس" كان على متن سفينة الإنقاذ.
وعثر على هؤلاء اللاجئين عالقين على متن سفينة منقلبة، وفق ما أفاد الصحافي، بعدما انقلب القارب الذي كان ينقلهم ومركب صيد حاول إنقاذهم الأربعاء.
Advertisement
وأنقذ صيادون ستة من اللاجئين، الأربعاء، وقدّر أحد الناجين أنّ حوالي 150 شخصاً كانوا على متن القارب.
وقال الصحافي "تمّ إنقاذ 69 شخصاً اليوم من قبل فريق البحث والإنقاذ"، وبحسب صور ملتقطة على متن السفينة، فإنّ من تمّ إنقاذهم هم رجال ونساء وأطفال.
ولم ترد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الفور على أسئلة "فرانس برس".


ومنذ تشرين الثاني، فرّ المئات من أفراد الأقلية المسلمة المضطهدة في بورما من مخيّماتهم في بنغلادش للوصول إلى مقاطعة آتشيه، في الطرف الغربي من إندونيسيا على متن قوارب عن طريق البحر.
ويخاطر آلاف الروهينغا بحياتهم كل عام في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر ومكلفة لمحاولة الوصول إلى إندونيسيا أو ماليزيا.
ومنذ منتصف تشرين الثاني، وصل أكثر من 1700 منهم إلى إندونيسيا، وهي أكبر حركة لهجرة الروهينغا إلى الأرخبيل منذ العام 2015، وفقا للأمم المتحدة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:05 | 2024-03-21
05:01 | 2024-03-21
04:59 | 2024-03-21
04:30 | 2024-03-21
04:23 | 2024-03-21
04:08 | 2024-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24