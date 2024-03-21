روسيا تُمطر سماء كييف بالصواريخ.. سقوط إصابات وأضرار

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قال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 31 صاروخًا على أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إذ تم إطلاق صاروخين باليستيين من طراز اسكندر، إضافة إلى 29 صاروخ كروز، مضيفا أن تلك الصواريخ أطلقت من 11 قاذفة استراتيجية من طراز "تو-95 أم أس" في منطقتي فولغودونسك وإنجلز الروسيتين، بحسب ما أفاد مراسلنا.وأضاف بيان الجيش الأوكراني "جاءت الصواريخ من الشمال، وكانت وجهتها الرئيسية مدينة كييف".وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك "نتيجة للعمليات القتالية الناجحة، تم إسقاط جميع صواريخ العدو في منطقة كييف".وكانت سلطات بلدية كييف قد أعلنت عن سقوط صاروخيين داخل المدينة، مما أدى إلى إصابة 10 اشخاص، مشيرة إلى وقوع أضرار في عدة أحياء في كييف نتيجة سقوط شظايا الصواريخ.من ناحيته، أفادت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني بوقوع 67 اشتباكا على طول خط الجبهة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.(سكاي نيوز عربية)