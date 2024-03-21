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عدد شهداء غزة يقارب الـ 32 ألفاً

Lebanon 24
21-03-2024 | 05:51
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أفادت مصادر طبية فلسطينية في غزة، اليوم الخميس باستشهاد نحو 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 71 ألفا آخرين، وذلك منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت المصادر الطبية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب، في اليوم 167 للحرب على غزة، 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 قتيلا و92 جريجا، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ بدء العملية البرية إلى 31988 قتيلا و74188 جريحا.(سكاي نيوز عربية)
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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