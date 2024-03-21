20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عدد شهداء غزة يقارب الـ 32 ألفاً
Lebanon 24
21-03-2024
|
05:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر طبية فلسطينية في غزة، اليوم الخميس باستشهاد نحو 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 71 ألفا آخرين، وذلك منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وقالت المصادر الطبية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب، في اليوم 167 للحرب على غزة، 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 قتيلا و92 جريجا، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
Advertisement
وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ بدء العملية البرية إلى 31988 قتيلا و74188 جريحا.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
Lebanon 24
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
15:31 | 2024-03-20
20/03/2024 03:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أردتم الحصول على جواز سفر في لبنان.. إليكم آخر معلومة
Lebanon 24
إذا أردتم الحصول على جواز سفر في لبنان.. إليكم آخر معلومة
16:07 | 2024-03-20
20/03/2024 04:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن الرواتب.. ماذا سيحصل بعد يومين؟
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن الرواتب.. ماذا سيحصل بعد يومين؟
13:12 | 2024-03-20
20/03/2024 01:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجومٌ جديد" يُخيف إسرائيل.. منطقة واحدة تُهدّدها!
Lebanon 24
"هجومٌ جديد" يُخيف إسرائيل.. منطقة واحدة تُهدّدها!
12:00 | 2024-03-20
20/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيليّ يكشف ما فعله "حزب الله" بوجهه.. إقرأوا التقرير!
Lebanon 24
إسرائيليّ يكشف ما فعله "حزب الله" بوجهه.. إقرأوا التقرير!
13:00 | 2024-03-20
20/03/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:35 | 2024-03-21
الأرقام مخيفة.. كم مبنى دمرته إسرائيل في غزة؟
06:39 | 2024-03-21
لفظ أوكراني بذيء بحق مسؤول صيني.. كيف علقت الخارجية الصينية؟
06:22 | 2024-03-21
السيسي شدد أمام بلينكن على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة "فورا"
05:52 | 2024-03-21
لجنة الانتخابات الروسية تعلن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية
05:05 | 2024-03-21
سبايا البغدادي يكشفن المزيد من الأسرار.. هذه أكثر هوايات "داعش" شذوذاً!
05:01 | 2024-03-21
نتنياهو يريد أن يحوّل غزة إلى جنة بعد الحرب.. اقرأوا تفاصيل خطته المقبلة
فيديو
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
21/03/2024 14:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
21/03/2024 14:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
21/03/2024 14:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24