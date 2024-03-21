لجنة الانتخابات الروسية تعلن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية

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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، أن رئيس الدولة الحالي فلاديمير بوتين فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 87.28%.وأشارت إلى أن فلاديمير بوتين، نال تأييد 76 مليونا و277 ألفا و708 أشخاص من الناخبين.وأوضحت بامفيلوفا أن نتائج التصويت العامة ظلت كما هي وجاءت على النحو التالي:فلاديمير بوتين: صوت له 76 مليونا و277 ألفا و708 بنسبته 87.28٪ من عدد الناخبين.نيكولاي خاريتونوف - 3 ملايين و768 ألفا و470 ناخبا بنسبة 4.31%.فلاديسلاف دافانكوف - 3 ملايين و362 ألفا و484 نسمة بنسبة 3.85%.ليونيد سلوتسكي - 2 مليون و797 ألفا و629 شخصا، بنسبة 3.2%".وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 اذار. وبلغت نسبة المشاركة 77.44%، مسجلة رقما قياسيا في تاريخ روسيا الحديث، وشارك في التصويت 87113127 ناخبا. (RT)