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عربي-دولي

لجنة الانتخابات الروسية تعلن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
21-03-2024 | 05:52
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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، أن رئيس الدولة الحالي فلاديمير بوتين فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 87.28%.

وأشارت إلى أن فلاديمير بوتين، نال تأييد 76 مليونا و277 ألفا و708 أشخاص من الناخبين.
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وأوضحت بامفيلوفا أن نتائج التصويت العامة ظلت كما هي وجاءت على النحو التالي:

فلاديمير بوتين: صوت له 76 مليونا و277 ألفا و708 بنسبته 87.28٪ من عدد الناخبين.
نيكولاي خاريتونوف - 3 ملايين و768 ألفا و470 ناخبا بنسبة 4.31%.
فلاديسلاف دافانكوف - 3 ملايين و362 ألفا و484 نسمة بنسبة 3.85%.
ليونيد سلوتسكي - 2 مليون و797 ألفا و629 شخصا، بنسبة 3.2%".

وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 اذار. وبلغت نسبة المشاركة 77.44%، مسجلة رقما قياسيا في تاريخ روسيا الحديث، وشارك في التصويت 87113127 ناخبا. (RT)
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