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عربي-دولي

لفظ أوكراني بذيء بحق مسؤول صيني.. كيف علقت الخارجية الصينية؟

Lebanon 24
21-03-2024 | 06:39
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نفى متحدث الخارجية الصينية لين جيان معرفة بلاده بتلفظ سكرتير الأمن القومي الأوكراني أليكسي دانيلوف بشكل بذيء لاسم المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي.

وقال لين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، أجرى اتصالات جيدة مع المسؤولين الأوكرانيين خلال زيارته الأخيرة لأوكرانيا، مبينا أن كييف تقدر جهود الوساطة التي يبذلها المبعوث لي.
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يشار إلى أن دانيلوف قال في وقت سابق إن "بعض" الممثلين الخاصين لجمهورية الصين الشعبية "لا يمكنهم أن يقرروا متى يجب أن تجلس كييف إلى طاولة التفاوض مع موسكو".

وفي الوقت نفسه، تظاهر دانيلوف بأنه لا يتذكر "ما هي كنيته (لي هوي)"، قام بتحريف اسم الدبلوماسي الصيني بحيث تبين تصبح كلمة بذيئة لفظا.

وعند الطلب منه التعليق على النطق غير الصحيح لاسم "لي هوي"، أشار المتحدث الصيني إلى أنه "ليس على علم بالوضع ذي الصلة".
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