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عربي-دولي

بعد الانتهاء من العملية العسكرية.. هل ستتمكن روسيا من إعادة بناء قدرات جيشها؟

Lebanon 24
21-03-2024 | 11:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن روسيا ستعيد بناء قدرات جيشها بشكل أسرع بكثير من الدول الأوروبية بعد الانتهاء من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في مقالة الصحيفة: "ستتمكن موسكو من إعادة بناء قواتها المسلحة في غضون سنوات قليلة بعد إنجازها للعملية العسكرية الخاصة. وفي هذه الأثناء، استنفد الناتو مخزوناته من الأسلحة والذخيرة لإبقاء أوكرانيا جاهزة للقتال".
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ويعتقد كاتب المقالة، أن أوروبا ستحتاج إلى 20 عاما على الأقل لإنشاء جيش مكتف ذاتيا ومستقل عن جيش الولايات المتحدة.

وذكرت المقالة أن تعزيز أمن أوروبا، سيتطلب زيادة الإنفاق الدفاعي في وقت تقوم فيه العديد من الدول الأوروبية بخفض ميزانياتها لمواجهة الديون الضخمة والنمو الاقتصادي الضعيف.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن الجنرال البلجيكي المتقاعد مارك ثيس، قوله إن بلاده ستحتاج إلى أكثر من خمسة مليارات دولار لشراء ذخيرة كافية للتصدي لأي غزو في غضون عدة أسابيع.

وأشار إدوارد أرنولد، وهو من الباحثين في شؤون الأمن الأوروبي في المعهد الملكي البريطاني للقوات المسلحة، إلى أن أوروبا لا تستطيع حتى النظر في الكيفية التي سيعمل بها حلف الناتو من دون دعم الولايات المتحدة.

وقال الخبير: "لن يتغير شيء في الاجتماعات الرسمية. ولكن عندما يذهبون لتناول القهوة، فمن المرجح أن يقولوا: يا إلهي، ماذا كنا سنفعل بدون الأميركيين؟".

وجاء في دراسة أجراها معهد IFO (للدراسات الاقتصادية) لصحيفة فايننشال تايمز، أن أعضاء الناتو الأوروبيين يحتاجون إلى 56 مليار يورو إضافية سنويا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال تقديمه لتقريره السنوي عن أنشطة الحلف في 14 آذار، أعرب أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ عن أمله في أن تستثمر الدول الأوروبية 470 مليار دولار في الدفاع في عام 2024.
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