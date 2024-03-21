الأرقام مخيفة.. كم مبنى دمرته إسرائيل في غزة؟





Advertisement واستخدم المركز في تقييمه صورا عالية الدقة التقطتها الأقمار الاصطناعية، وتم جمعها في 29 شباط الماضي، وقارنها بصور ملتقطة قبل وبعد اندلاع الصراع الأحدث.



وخلص إلى أن 35 بالمئة من مجمل المباني في قطاع غزة، أي نحو 89 ألف مبنى، دمرت بالكامل أو تضررت. أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية وحللها مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة، أن 35 بالمئة من المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت، خلال الهجوم الإسرائيلي العنيف المستمر منذ أكثر من 5 أشهر.واستخدم المركز في تقييمه صورا عالية الدقة التقطتها الأقمار الاصطناعية، وتم جمعها في 29 شباط الماضي، وقارنها بصور ملتقطة قبل وبعد اندلاع الصراع الأحدث.وخلص إلى أن 35 بالمئة من مجمل المباني في قطاع غزة، أي نحو 89 ألف مبنى، دمرت بالكامل أو تضررت.

وقال المركز إن 31198 مبنى دمر بالكامل، و16908 مبان لحقت بها أضرار بالغة، و40762 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.



وتابع أن "هذا ينطوي على زيادة بنحو 20 ألف مبنى، مقارنة بالتقييم السابق الذي أجراه بناء على صور ملتقطة في كانون الثاني، أظهرت دمار أو تضرر 30 بالمئة من مجمل المباني".



وأضاف المركز: "شهدت منطقتا خانيونس وغزة الزيادة الأكبر في الأضرار، إذ شهدت خان يونس تضرر 12279 مبنى إضافيا، وشهدت غزة تضرر 2010. كان الضرر الأكبر في مدينة خان يونس حيث تم تدمير 6663 مبنى إضافيا".



وتقول السلطات الصحية في القطاع إن ما يقرب من 32 ألف فلسطيني قتلوا من جراء الحملة التي شنتها إسرائيل، بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي. (سكاي نيوز عربية)