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عربي-دولي

الخارجية الأردنية تعلن إجلاء 61 أردنيا من غزة

Lebanon 24
21-03-2024 | 08:45
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أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن العمل جار اليوم الخميس على إجلاء 61 مواطنا أردنيا إلى المملكة من قطاع غزة.
 
وأوضحت المديرية أن هؤلاء المواطنين الأردنيين، من الذين سمحت لهم سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى مصر.
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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، إن "فريقا من السفارة الأردنية في القاهرة والمتواجد منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، يقوم باستقبال المواطنين الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة بواسطة حافلات وفرتها السفارة، ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن".

وأكد "استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم".
 
وأوضح القضاة أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب على القطاع، بلغ 1247 شخصا لغاية هذا اليوم، وتم إجلاء 764 منهم.

وجدد السفير "الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة". (روسيا اليوم) 
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