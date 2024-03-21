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عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي كبير: سنجتاح رفح حتى لو تسبب ذلك في شقاق مع واشنطن

Lebanon 24
21-03-2024 | 10:14
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قال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل ستسيطر على رفح حتى لو تسبب ذلك في شقاق مع الولايات المتحدة، واصفا المدينة المكتظة باللاجئين جنوبي قطاع غزة بأنها المعقل الأخير لحركة حماس وبها ربع مقاتلي الحركة.
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ويثير احتمال اجتياح رفح بريا بالقوات والدبابات الإسرائيلية قلق واشنطن، في ظل غياب خطة لنقل أكثر من مليون فلسطيني لاذوا بالمدينة منذ نزوحهم من أماكن أخرى في قطاع غزة، خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 شهور.

وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضمان إجلاء المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية، وهي إجراءات من المقرر أن يناقشها كبار مساعديه في البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة، بناء على طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن.
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