الصين وروسيا توصلتا لاتفاق مع الحوثيين بشأن الملاحة في البحر الأحمر.. تقرير يكشف





وتشهد الملاحة في البحر الأحمر اضطرابا منذ أشهر بسبب استهداف الحوثيين للسفن.

Advertisement

توصلت الصين وروسيا إلى تفاهم بعد محادثات بين دبلوماسييهما في عمان ومحمد عبد السلام، أحد كبار الشخصيات السياسية في الحوثيين، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب مناقشة أمور خاصة. ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم الخميس أن الحوثيين في اليمن أبلغوا الصين وروسيا بأن سفنهم يمكنها الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون التعرض لهجمات.وتشهد الملاحة في البحر الأحمر اضطرابا منذ أشهر بسبب استهداف الحوثيين للسفن.توصلت الصين وروسيا إلى تفاهم بعد محادثات بين دبلوماسييهما في عمان ومحمد عبد السلام، أحد كبار الشخصيات السياسية في الحوثيين، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب مناقشة أمور خاصة.

وفي المقابل، قد تقدم الدولتان الدعم السياسي للحوثيين في هيئات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقًا لما ذكرته المصادر. ليس من الواضح تمامًا كيف سيظهر هذا الدعم، لكنه قد يشمل منع المزيد من القرارات ضد المجموعة.

وبينما أشار الحوثيون بالفعل إلى أنه لن يتم استهداف أصول موسكو وبكين، فإن المحادثات تسلط الضوء على التوتر المتزايد بين القوى العالمية بشأن الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات بدون طيار التي تشنها الجماعة في جنوب البحر الأحمر وما حوله منذ منتصف تشرين الثاني. (العربية)