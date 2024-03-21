17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أوربان: المجر ترحب باستمرار التعاون بين الغرب وروسيا في المجال النووي
Lebanon 24
21-03-2024
|
11:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان باستمرار التعاون الغربي مع روسيا في مجال الطاقة النووية، وبناء محطة "باكس ــ 2" النووية في المجر بالرغم من التباين السياسي في الوقت الراهن
وقال أوربان متحدثا في قمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يسعدنا استمرار التعاون الدولي العلمي والعملي على نطاق واسع في مجال الطاقة النووية. على الرغم من الصعوبات الجيوسياسية، ويسعدنا أن روسيا أصبحت في العام الماضي المورد الرئيسي لليورانيوم إلى الولايات المتحدة.
Advertisement
وأضاف أن العديد من مقاولي الباطن الفرنسيين والسويديين والسويسريين وحتى النمساويين يعملون جنبا إلى جنب مع شركات البناء الروسية في إطار مشروع توسيع محطة الطاقة النووية لدينا.
وتابع قائلا: الجميع مهتمون بضمان ألا تصبح الطاقة النووية “رهينة للصراعات الجيوسياسية والنقاشات الأيديولوجية”.
وأشار إلى أن المجر تستخدم الطاقة النووية منذ ما يقرب من 50 عاما، وحاليا تنتج الوحدات الأربع العاملة في محطة "باكس" للطاقة النووية نصف إجمالي الكهرباء المولدة في البلاد. وبعد تحديث الوحدات القائمة، وتشغيل وحدتين إضافيتين، سترتفع حصة الطاقة النووية إلى 70%، كما أن ربط الوحدات الجديدة بالشبكة خلال السنوات الخمس القادمة سيسمح للمجر بالتوقف عن استيراد الطاقة. وأضاف أن هذا سيساعد في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بمقدار 17 مليون طن. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
Lebanon 24
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
15:31 | 2024-03-20
20/03/2024 03:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أردتم الحصول على جواز سفر في لبنان.. إليكم آخر معلومة
Lebanon 24
إذا أردتم الحصول على جواز سفر في لبنان.. إليكم آخر معلومة
16:07 | 2024-03-20
20/03/2024 04:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة زوجة الفنان الراحل الكبير.. إبنتها الفنانة المعروفة نعتها بحزن وهذا موعد الجنازة
Lebanon 24
وفاة زوجة الفنان الراحل الكبير.. إبنتها الفنانة المعروفة نعتها بحزن وهذا موعد الجنازة
03:06 | 2024-03-21
21/03/2024 03:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام: سعر صحن الفتوش في رمضان.. كيف تغير قبل وخلال الأزمة
Lebanon 24
بالأرقام: سعر صحن الفتوش في رمضان.. كيف تغير قبل وخلال الأزمة
15:30 | 2024-03-20
20/03/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير السعودي يغادر لبنان.. خبرٌ يعلن السبب!
Lebanon 24
السفير السعودي يغادر لبنان.. خبرٌ يعلن السبب!
14:25 | 2024-03-20
20/03/2024 02:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2024-03-21
إحالة ضابط سابق إلى المحاكمة.. ما فعله بنائبة لا يخطر على البال!
14:00 | 2024-03-21
إسرائيل خائفة جدّاً من سلاح خطير يمتلكه "الحزب"... متى سيستخدمه ضدّها؟
13:35 | 2024-03-21
بيدرسون: 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
13:24 | 2024-03-21
احتيال وتجارة مخدرات.. إغلاق سوق إلكترونية كبيرة
13:15 | 2024-03-21
تبادل لإطلاق النار بين سفينة وقارب صغير قرب ميناء نشطون اليمني
13:05 | 2024-03-21
إنتخابات رئاسية مسبقة في هذه الدولة العربية
فيديو
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
21/03/2024 20:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
21/03/2024 20:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
21/03/2024 20:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24