البرلمان الألماني يرحب بأول نائبة صماء على مقاعده

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استقبل البرلمان الألماني يوم الخميس أول نائبة صماء شغلت مقعدها في لحظة وصفها رئيس المجلس بأنها "تاريخية".وخسرت هايك هيوباتش (44 عاما) بفارق ضئيل فرصة الحصول على مقعد في مجلس النواب بالبرلمان (البوندستاغ) في انتخابات ألمانيا عام 2021.لكنها انضمت إلى مجلس النواب هذا الأسبوع كبديل لـ "أولي غروتش"، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط (حزب المستشار أولاف شولتس) من بافاريا، بسبب توليه وظيفة تم إنشاؤها حديثا كمفوض مستقل لقضايا الشرطة.واستقبلت هيوباتش، التي تتمتع بخبرة عملية كمديرة صناعية، بالتصفيق والتلويح بالأيدي من قبل زملائها المشرعين.وقالت رئيسة البرلمان باربل باس: "اليوم نحن نكتب التاريخ بالفعل، إذا جاز لي أن أقول ذلك .. لدينا أول نائبة صماء تعمل هنا في دائرتها الانتخابية".وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مترجمة لغة الإشارة وقفت بجوار المنصة للترجمة لهيوباتش عندما أخذت مكانها في البداية في الصف الأمامي. ثم انتقلت بعد ذلك إلى صف آخر في الخلف، حيث جلس أمامها مترجمان فوريان لنقل الخطب.وسيكون لهيوباتش مكان ثابت في القاعة العامة، على عكس معظم المشرعين الآخرين، وفقًا لإدارة البوندستاغ، مع وجود مترجمين فوريين بالقرب منها لترجمة الخطب وأسئلتها.عندما تلقي خطابات بنفسها، سيكون للمترجم الفوري الذي يحمل ميكروفونا مكان بجوار كاتبي الاختزال في البوندستاغ للترجمة للمشرعين الآخرين. (روسيا اليوم)