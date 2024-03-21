مصرف يتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بأعمار السارقين!

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أُوقف ثلاثة فتيان في سنّ 11 و12 و16 عاماً، أطلق عليهم مكتب التحقيقات الفدرالي "إف.بي.آي" لقب "المشاغبين الصغار"، بتهمة سرقة مصرف في ولاية تكساس الأميركية.وقال مكتب الـ"إف.بي.آي" في هيوستن في منشور عبر منصة "إكس"، إنّ الأطفال الثلاثة متهمون "بالسرقة عن طريق التهديد".وأودع الصبية الذين لم يُكشف عن هويتهم لكونهم أحداثا، قيد الاحتجاز. (العربية)