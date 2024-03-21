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عربي-دولي
مصرف يتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بأعمار السارقين!
Lebanon 24
21-03-2024
|
12:05
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أُوقف ثلاثة فتيان في سنّ 11 و12 و16 عاماً، أطلق عليهم مكتب التحقيقات الفدرالي "إف.بي.آي" لقب "المشاغبين الصغار"، بتهمة سرقة مصرف في ولاية تكساس الأميركية.
وقال مكتب الـ"إف.بي.آي" في هيوستن في منشور عبر منصة "إكس"، إنّ الأطفال الثلاثة متهمون "بالسرقة عن طريق التهديد".
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وأودع الصبية الذين لم يُكشف عن هويتهم لكونهم أحداثا، قيد الاحتجاز. (العربية)
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