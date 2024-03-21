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ماكرون: سقوط أوكرانيا قد يحدث قريبا

Lebanon 24
21-03-2024 | 12:40
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نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خلال اجتماع في الإليزيه إن سقوط أوكرانيا قد يحدث قريبا جدا.

 وقالت الصحيفة إن ماكرون عقد أمس اجتماعا سياسيا في قصر الإليزيه، نوقشت فيه أيضا مسألة الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي.

ونقل أحد المشاركين في الاجتماع تصريحات الرئيس الفرنسي التي قال فيها إن "أوكرانيا قد تنهار بسرعة كبيرة".

 وصرح مفوض الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، أمس بأنه سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي تخصيص  50 مليار يورو الذي وعد بها كييف إذا توقفت أميركا عن دعم أوكرانيا.

 وذكر بوريل في بيان منفصل أن نهاية النزاع في أوكرانيا ستتقرر في الأشهر المقبلة، لذا ينبغي على الغرب ألا يتأخر في تقديم المساعدة العسكرية لكييف.

 وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن المساعدات المالية المقدمة من الدول الغربية وصندوق النقد الدولي  ستكفي سلطات كييف للنصف الأول من هذا العام.

( روسيا اليوم)
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