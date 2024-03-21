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عربي-دولي

خبر يكشف حالة الملك تشارلز الصحيّة.. كيف يبدو وضعه بعد إصابته بالسرطان؟

Lebanon 24
21-03-2024 | 12:40
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قالت ملكة بريطانيا كاميلا، أثناء استقبالها جمعاً من الناس خلال زيارة لأيرلندا الشمالية، اليوم الخميس، إن زوجها الملك تشارلز الذي يعالج من السرطان يتحسن بشكل "جيد جداً".

وقالت كاميلا لتلميذة أعطتها خارج أحد المتاجر بطاقة تتمنى لزوجها التوفيق "شكراً لك. سيكون سعيداً". (العربية)
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