تبادل لإطلاق النار بين سفينة وقارب صغير قرب ميناء نشطون اليمني

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، إن إحدى السفن المبحرة جنوب شرق ميناء نشطون جنوب شرق اليمن، تبادلت إطلاق النار مع مسلحين اقتربوا منها على متن قارب صغير.

وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس": "تلقينا بلاغا عن حادثة على بعد 102 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء نشطون اليمني".

وأضافت أن القبطان أبلغها عن اقتراب قارب صغير من السفينة، حيث تبادل فريقها الأمني إطلاق النار مع من كانوا على متن القارب.

وأوضحت أن ذلك أجبر المسلحين على مغادرة المنطقة، دون تحديد هويتهم.

ولم تحدد الهيئة البريطانية الجهة المالكة للسفينة، كما لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادثة

وذكرت الهيئة أن السفينة وطاقمها "في أمان" وأن السفينة واصلت الإبحار نحو وجهتها المقبلة، دون تحديدها.

وطالبت الهيئة البريطانية السفن المبحرة في المنطقة بـ"توخي الحذر"، وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.

( الأناضول)