اللجنة السداسية العربية: وقف إطلاق النار في غزة أولوية

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أكدت اللجنة السداسية العربية أن تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة يُعدّ أولوية.واجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي في دولة الإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في القاهرة، للتباحث حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقفها، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.وهذا ما أكده المشاركون في بيانهم:- أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.- زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع.- التغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.- ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".- رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.- ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.- أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية.- حتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية. (سكاي نيوز)