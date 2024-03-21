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بيدرسون: 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

Lebanon 24
21-03-2024 | 13:35
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قال غير بيدرسون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، الخميس، إن 16.7 مليون شخص في هذا البلد يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية، وأن هذا الرقم هو الأعلى منذ 13 عاما.

 وأوضح في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا، أن جميع التطورات بالبلد تسير في "الاتجاه الخاطئ"، وأن هناك انتكاسات في الأمن والوضع الإنساني وحقوق الإنسان والمجالات السياسية.

 وشدد بيدرسون على ضرورة خفض التوتر في سوريا واتخاذ إجراءات لوقف إطلاق النار على المستوى الوطني وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

 وأشار إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد.

واضاف: "16.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وهذا هو أعلى مستوى منذ 13 عاما".

( الأناضول)
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