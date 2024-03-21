الجيش الإسرائيليّ: اعتقلنا مسؤولين بارزين في "حماس"

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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم الخميس، أنه "اعتقل العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في حماس وقتل 140 مسلحا"، في العملية الجارية بمجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزة.وأوضح الجيش أنه "تم نقل المعتقلين إلى جهاز الأمن العام لاستجوابهم، فيما يُواصل العملية في مجمع مستشفى الشفاء".وأشار إلى أنه "تم العثور على العديد من الأسلحة والوثائق". (روسيا اليوم)