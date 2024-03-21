Advertisement

عربي-دولي

الكونغرس الأميركي يعتزم دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمامه

Lebanon 24
21-03-2024 | 14:45
A-
A+
Doc-P-1177654-638466504188432425.jpg
Doc-P-1177654-638466504188432425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، الخميس، أنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس.

 إعلان جونسون جاء في مقابلة مع قناة "CNBC" الأمريكية، تطرق فيها إلى الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 6 أشهر.

 وقال جونسون: "أرغب في حضور رئيس الوزراء نتنياهو وإلقائه كلمة في جلسة مشتركة بالكونغرس، وسنرسل هذه الدعوة (له) بالتأكيد".

 وأشار إلى أن نتنياهو سيلقي خطابه المحتمل في الكونغرس أمام مجلس النواب فيما لو تعذر الحصول على موافقة إلقائه في جلسة مشتركة ما يتطلب موافقة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر.

 وأعرب عن اعتقاده بأن مجلس الشيوخ سيكون على استعداد للاستماع لنتنياهو في حال زيارته واشنطن، وأن "دعم الكونغرس الأميركي، لإسرائيل بشكل عام قوي للغاية ولا يتزعزع".

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2024-03-21
16:47 | 2024-03-21
16:30 | 2024-03-21
16:24 | 2024-03-21
16:00 | 2024-03-21
15:37 | 2024-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24