الكونغرس الأميركي يعتزم دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمامه

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، الخميس، أنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس.

إعلان جونسون جاء في مقابلة مع قناة "CNBC" الأمريكية، تطرق فيها إلى الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 6 أشهر.

وقال جونسون: "أرغب في حضور رئيس الوزراء نتنياهو وإلقائه كلمة في جلسة مشتركة بالكونغرس، وسنرسل هذه الدعوة (له) بالتأكيد".

وأشار إلى أن نتنياهو سيلقي خطابه المحتمل في الكونغرس أمام مجلس النواب فيما لو تعذر الحصول على موافقة إلقائه في جلسة مشتركة ما يتطلب موافقة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر.

وأعرب عن اعتقاده بأن مجلس الشيوخ سيكون على استعداد للاستماع لنتنياهو في حال زيارته واشنطن، وأن "دعم الكونغرس الأميركي، لإسرائيل بشكل عام قوي للغاية ولا يتزعزع".

( الأناضول)