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عربي-دولي

بروكسل.. اتفاق دولي لزيادة التعاون لتطوير وإنشاء مفاعلات نووية

Lebanon 24
21-03-2024 | 15:15
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يعقد قادة من دول العالم اليوم قمة للطاقة النووية في بروكسل لتسليط الضوء على دور الطاقة النووية في التصدي للتحديات العالمية الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة ودفع التنمية الاقتصادية وذلك استنادا إلى التوصيات التاريخية لقمة كوب 28 التي استضافتها دولة الإمارات.

 وتعقد القمة، التي تستضيفها الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي، ورافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة ومشاركة نحو 30 دولة.

 وتركز القمة على موضوع الطاقة النووية، الذي يجتذب اهتماما متزايدا من العديد من البلدان لأنه يمكن أن يساعد في خفض استهلاك الوقود الأحفوري مع تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء القابلة للتوزيع المنخفضة الكربون ووفق التوصيات التاريخية لكوب 28 العام الماضي، وفق "وام".

 وتسلط قمة الطاقة النووية الضوء على هذا الزخم المتجدد للقوى النووية وستوفر أيضا منتدى رفيع المستوى لعرض الحلول لبعض القضايا التي يواجهها القطاع من أجل تحقيق إمكاناته الكاملة، بما في ذلك من منظور صناعي.

( العربية)
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