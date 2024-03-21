مباحثات إماراتية أردنية حول التعاون وتطورات الوضع في غزة

أجرى الأردن والإمارات، الخميس، مباحثات تناولت المستجدات الإقليمية والتطورات "الخطيرة" في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، في قصر الشاطئ.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها الملك عبد الله الثاني، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان، أن اللقاء بحث "العلاقات المتينة والروابط العميقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تعزيزها في شتى المجالات".

كما تناول آخر المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتطورات الخطيرة في قطاع غزة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الكافية للأهل في القطاع"، وفق البيان ذاته.

وشدد الجانبان على "ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى حصول الأشقاء الفلسطينيين على كامل حقوقهم المشروعة".

وأكدا على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

( الأناضول)