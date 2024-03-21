بشأن غزة.. مجلس الأمن يصوت غداً على مشروع قرار أميركي

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أشار المتحدث باسم السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة، نايت ايفانز، الى أن الولايات المتحدة ستعرض غداً الجمعة مشروع قرارها الذي يشدد على "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.وفي بيان، قال ايفانز: "تعمل الولايات المتحدة جديا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة على قرار يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الديبلوماسية الهادفة الى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن".