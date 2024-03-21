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إلغاء اجتماعي مجلس الحرب الإسرائيلي بشكل مفاجئ

Lebanon 24
21-03-2024 | 17:15
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جلسة مجلس الحرب، التي كانت مقررة مساء الخميس، أُلغيت بشكل مفاجئ، فيما رجحت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجنب التعرض لضغوط بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

 وقالت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة إنّ جلسة مجلس الحرب المقررة مساء اليوم ألغيت، دون أن يتسنى معرفة سبب ذلك.

 ونقلت القناة عن مسؤولين بالحكومة لم تسمهم، ترجيحهم أن يكون سبب إلغاء الجلسة هو سعي نتنياهو لتجنب التعرض لضغوط من قبل أعضاء مجلس الحرب بشأنّ صفقة التبادل مع حركة حماس.

 وأضاف هؤلاء المسؤولون أن نتنياهو ينتظر إجابات "ملموسة" من حماس بشأن معالم الصفقة المحتملة قبل تقديمها أمام المجلس.

 ويواجه نتنياهو انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة وعدم التوصل إلى مسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه البعض بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم جراء "حسابات سياسية" لديه.

 وأشارت القناة الـ"12" إلى أن أعضاء مجلس الحرب الذين فوجئوا بإلغاء المناقشات بشكل غير متوقع، طلبوا توضيحًا، حيث تم تبليغهم بأن المناقشات ستجرى بعد عطلة عيد المساخر الذي يصادف الأحد المقبل، ويستمر حتى الاثنين.

 ولم يعرف أعضاء المجلس سبب إلغاء الجلسة، وفق القناة.

 وانتقد مسؤول في الحكومة (لم يذكر اسمه) هذه الخطوة، حيث صرح للقناة "12" قائلا إنّ هناك قرارات مصيرية على جدول أعمال مجلس الحرب.

 ووصف المسؤول إلغاء جلسة المناقشات في مجلس الحرب بأنه "استهتار لا يوصف".

( الأناضول)

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