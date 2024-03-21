القادة الأوروبيون يدعون الى هدنة إنسانية فورية في غزة

دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، المجتمعون في قمة في بروكسل، إلى هدنة إنسانية فورية في غزّة، وحضّوا في بيان مشترك إسرائيل على عدم إطلاق عملية برية في رفح بأقصى جنوب القطاع المدمر.

وأورد البيان أن "المجلس الاوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ينبغي أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية".

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وطلب أيضاً من إسرائيل عدم تنفيذ عملية برية في رفح التي نزح إليها مئات الآلاف من سكان غزة.



وأشار القادة الأوروبيون إلى أن "أكثر من مليون فلسطيني يبحثون حالياً عن الأمان من القتال والحصول على مساعدات إنسانية هناك".

ويجهد الاتحاد الأوروبي من أجل صياغة رد موحد على العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الاول.

وأعرب القادة عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلاً عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم دخول ما يكفي من المساعدات إلى غزة.