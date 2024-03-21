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واشنطن تعلن موعد التصويت على مشروع قرار هدنة غزة

Lebanon 24
21-03-2024 | 18:55
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أعلن المتحدث باسم السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة أن "الولايات المتحدة ستعرض الجمعة مشروع قرارها الذي يشدّد على وقف فوري لإطلاق النار في غزة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه".
وقال نايت إيفانز في بيان: "تعمل الولايات المتحدة جديا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة على قرار يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن، يتيح الإفراج عن جميع الرهائن ويساعد في زيادة المساعدة الإنسانية".
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وأضاف: "بعد سلسلة مشاورات مع مجلس الأمن، سنعرض هذا القرار للتصويت صباح الجمعة".
واعتبر المتحدث أن "هذا القرار هو فرصة بالنسبة إلى المجلس للتحدث بصوت واحد دعما للدبلوماسية الميدانية وللضغط على حماس لتقبل بالاتفاق المطروح".
 
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