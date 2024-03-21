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مصر ترفع أسعار الوقود

Lebanon 24
21-03-2024 | 19:33
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قرّرت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر رفع سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
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كما قرّرت اللجنة زيادة سعر اسطوانة غاز الطهي إلى 100 جنيه.
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