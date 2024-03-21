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عربي-دولي

مسؤول أميركي: واشنطن تسعى لتجهيز رصيف بحري في غزة قبل أيار

Lebanon 24
21-03-2024 | 20:00
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ذكر مسؤول أميركي كبير أن الولايات المتحدة تجتهد في تجهيز رصيف للسفن من شأنه تسهيل وصول المساعدات إلى غزة بحرا، قائلا إن الرصيف قد يكون جاهزا قبل أول أيار.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر تسببت في نقص خطير في الأغذية بين سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والذين تخطوا في بعض المناطق في الوقت الحالي مستويات المجاعة.
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وجرى تعويض تعطل المساعدات البرية بإنزال المساعدات من الجو وبإرسال مساعدات في الآونة الأخيرة من قبرص عن طريق ممر بحري بدأ مؤخراً. ومع عدم وجود بنية تحتية تُذكر، أنشأت مؤسسة خيرية في الآونة الأخيرة رصيفا مؤقتا من الأنقاض للتعامل مع المساعدات الواردة، وتخطط الولايات المتحدة لإنشاء رصيف لإدخال المساعدات إلى الشاطئ.
وقال كيرتس ريد كبير موظفي مجلس الأمن القومي الأميركي: "يبذل الجيش الأميركي كل ما بوسعه لتسريع بناء هذه القدرة والعمل بها قبل تاريخ الأول من أيار المستهدف الذي حدّدناه".
وأضاف للصحفيين على هامش مؤتمر في قبرص: "يعملون حثيثا لإحراز تقدّم في ذلك ونأمل في أن نتمكن من رؤيته في حالة تشغيل قبل ذلك بوقت".
وذكر ريد أنه "ليست هناك خطط لإنزال أفراد عسكرين أميركيين على الشاطئ، وذلك عند سؤاله عن كيفية سير العملية داخل غزة".
وأضاف أن "إسرائيل ستؤدي دورا مهما في تأمين منطقة كبيرة، وأن الولايات المتحدة تتحدث مع "عدد من الدول" عن احتمال الاضطلاع بدور الشريك الأمني داخل حدود المجمع الذي سيؤمنه الإسرائيليون".
وتابع أن "من المرجح أن تقوم وكالة تابعة للأمم المتحدة بتوزيع المساعدات وأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ستستمر الاستعانة بها في المستقبل القريب".
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