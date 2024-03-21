القيادة الوسطى الأميركية: دمّرنا سفينة مسيرة وصاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون

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أكدت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير زورق مسير وصاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقها الحوثيون من اليمن.وفي بيان لها، قالت سنتكوم: "في 21 آذار، نجحت طائرة تابعة للتحالف في الاشتباك وتدمير سفينة بدون طيار (USV) أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن."وأشار البيان إلى أن "قوات التحالف نجحت في اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن الأميركية أو سفن التحالف."