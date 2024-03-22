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عربي-دولي
السيسي محذرًا: اجتياح رفح له عواقب خطيرة
Lebanon 24
22-03-2024
|
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أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحذيرا بشأن عواقب الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال السيسي خلال لقائه بلينكن في العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، إنه "يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، نظرا للكارثة الإنسانية والمجاعة التي تهدد حياة المدنيين الأبرياء".
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وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فقد حذر السيسي من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح، فيما أكد بلينكن رغبة الولايات المتحدة في التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن في المنطقة.
وذكر البيان المصري أن الجانبين توافقا على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الصدد، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة.(عربي21)
المصدر: عربي21
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