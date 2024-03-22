Advertisement

عربي-دولي

تايوان ترصد 36 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة

Lebanon 24
22-03-2024 | 00:16
A-
A+
Doc-P-1177736-638466851467283106.jpg
Doc-P-1177736-638466851467283106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رُصدت 36 طائرة عسكرية صينية حول جزيرة تايوان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع التايوانية الجمعة، وهو أكبر انتشار يُسجّل هذا العام.


وقالت الوزارة إن "13 طائرة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان"، وهو ترسيم غير رسمي بين الصين وتايوان لا تعترف به الأولى.
Advertisement
وفي الساعات الـ24 حتى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي الجمعة (22,00 بتوقيت غرينتش الخميس)، رصدت وزارة الدفاع أيضا ست سفن حربية حول تايوان.
وفي مساء اليوم السابق، أعلنت الوزارة رصد 20 طائرة مقاتلة وطائرة بلا طيار وطائرة نقل.
وفي وقت سابق، شوهدت 32 طائرة عسكرية، في فترة 24 ساعة حتى الساعة 6 صباحا الخميس.
 
 
ويمثّل الخط الأوسط حدودا غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين. وحُدد هذا الخط خلال الحرب الباردة في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.


وجاءت هذه الاكتشافات في أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية في 13 كانون الثاني وفوز نائب الرئيس الحالي لاي تشينغ الذي لا تشعر بكين بود حياله.
والشهر الماضي، قالت تايوان إنها رصدت 11 سفينة صينية تبحر حولها، وهو أيضا أكبر عدد هذا العام، مع استمرار الخلاف بين تايبيه وبكين بشأن حادث قارب صيد.
وانقلب قارب صيني سريع على متنه أربعة أشخاص في 14 شباط بالقرب من جزر كينمن التايوانية أثناء ملاحقته من جانب خفر سواحل تايوان، ما أسفر عن مقتل شخصين ونجاة اثنين آخرين.
ووقع الحادث على خلفية الوضع المتوتر بين الصين وتايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي لكن بكين تزعم أنها جزء من أراضيها وتتوعد بالاستيلاء عليها ذات يوم ولو باستخدام بالقوة.
 
 
ورصدت تايوان أيضا في رقم قياسي تحليق ثمانية مناطيد صينية على مدى يومين خلال فترة عطلة السنة القمرية الجديدة الشهر الماضي، بعضها حلّق مباشرة فوق الجزيرة.
وكثفت بكين ضغوطها العسكرية في السنوات الأخيرة وهي تنشر طائرات وسفنا حربية حول الجزيرة بشكل شبه يومي. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:05 | 2024-03-22
01:53 | 2024-03-22
01:50 | 2024-03-22
01:44 | 2024-03-22
01:43 | 2024-03-22
01:34 | 2024-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24