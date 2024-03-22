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عربي-دولي

دولة جديدة ستنضم إلى الإتحاد الأوروبي.. شرط تنفيذ الإصلاحات

Lebanon 24
22-03-2024 | 00:15
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أعطى قادة الاتحاد الأوروبي الخميس الضوء الأخضر لبدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل، والتي لن تبدأ إلا بعد تنفيذ هذه الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عبر منصة إكس "تهانينا! مكانكم في عائلتنا الأوروبية. قرار اليوم خطوة رئيسية في طريقكم إلى الاتحاد الأوروبي. الآن يجب أن يستمر العمل الشاق".
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وهذا القرار من جانب الدول السبع والعشرين التي اجتمع زعماؤها في قمة في بروكسل، هو الأحدث في إطار خطة لتوسيع الاتحاد الأوروبي اكتسبت زخما منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

ولا يمكن أن تبدأ المناقشات إلا بعد أن تعطي كل حكومات الدول الأعضاء موافقتها على هذا الإطار التفاوضي.

ومُنِحت البوسنة البالغ عدد سكانها 3,5 ملايين نسمة، وضع المرشح في العام 2022 بعد رأي إيجابي أعطته المفوضية التي حددت 14 "أولوية رئيسية" للإصلاحات.(الراي) 
المصدر: الراي
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