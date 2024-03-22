روسيا تقصف إمدادات الكهرباء الأوكرانية.. 15 انفجارًا يهزّ خاركيف

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قال رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية إيهور تيريخوف إن نحو 15 انفجارا سُمع، صباح اليوم الجمعة، ويبدو أن ضربات صاروخية روسية استهدفت إمدادات الكهرباء بالمدينة مما تسبب في انقطاع جزئي للتيار.من جهتها، كشفت وسائل إعلام روسية أن القوات الروسية استهدفت مصنعا لإنتاج أجزاء الصواريخ ومعدات الإصلاح للقوات الأوكرانية في مدينة نيكولاييف.ونقلت عن "منسق العمل السري" في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، قوله إن القوات الروسية استهدف مصنع "زوريا ماشبروكت" في نيكولاييف، حيث يتم إنتاج أجزاء الصواريخ ومعدات الإصلاح للقوات الأوكرانية.وتابع: "وفقا لتقارير سكان نيكولاييف، كان الهجوم مزدوجا، مع تفجير كبير، وتم استهداف أحد مستودعات الذخيرة بشكل جيد".وأشار ليبيديف إلى أن مصنع "زوريا ماشبروكت" معروف بإنتاج قطع غيار الصواريخ وإصلاح المعدات العسكرية الثقيلة، حيث تم تخزين الكثير من الذخيرة في المؤسسة، وكان هناك أيضا معدات عسكرية، أكثر من 20 وحدة.(سكاي نيوز عربية)