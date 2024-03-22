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عربي-دولي
بالأسماء.. إسرائيل تعلن اعتقال 5 من كبار مسؤولي حماس في غزة
Lebanon 24
22-03-2024
|
00:30
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي مساء الخميس، أنه "اعتقل العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في حماس وقتل 140 مسلحا، في العملية الجارية بمجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزة".
وقال في بيان إنه "تم نقل المسلحين المعتقلين إلى جهاز الأمن العام لاستجوابهم، فيما يواصل الجيش العملية في مجمع مستشفى الشفاء".
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وادعى أنه "تم العثور على العديد من الأسلحة والوثائق"، مضيفاً: "بناء على معلومات من المخابرات العسكرية وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، كشف الجيش الإسرائيلي عن غارته المستهدفة لملاحقة كبار مسؤولي حماس الذين استعادوا مواقعهم في مجمع المستشفى".
وأكد أنه "تم اعتقال 600 مسلح خلال العملية، بمن فيهم مسؤولون كبار في حماس ومن حركة الجهاد الإسلامي، الذين لم يكونوا يديرون النشاط في قطاع غزة فحسب بل أيضا في الضفة الغربية".
وتابع العدو: "ومن بين الاعتقالات الأخيرة قياديون بارزون في حماس، مثل عمرو عزيدة الذي يرأس أنشطة الحركة في منطقة نابلس بالضفة الغربية، ومحمود القواسمي، الذي خطط ومول عملية اختطاف ثلاثة فتيان في عام 2014. والثالث هو حمد الله حسن علي، الذي كان يروج للأنشطة العدائية في الولايات المتحدة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه قتل "أكثر من 140 مقاتلا فلسطينيا في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في شمال مدينة غزة"، والذي اقتحمه فجر الاثنين بعد تطويقه بالدبابات.
هذا وتشهد العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات اجتماع السداسية العربية بشأن غزة، المؤلفة من مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والسلطة الفلسطينية.
كما أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن مفاوضات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين تقترب من الاتفاق، وأن "الفجوات تضيق، والاتفاق أصبح ممكنا جدا". (العربية)
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