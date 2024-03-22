وزير إسرائيلي يتحدى أميركا: الجيش سوف يغزو مدينة رفح (فيديو)

تحدى وزير إسرائيلي مقرب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، العالم كله بما في ذلك الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالاجتياح المرتقب لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية بحكومة الاحتلال رون ديرمر، الخميس، إن "الجيش الإسرائيلي سوف يغزو مدينة رفح في نهاية المطاف، ويلحق الهزيمة بحماس، حتى لو صار العالم كله ضد إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة".
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن ديرمر بقوله في برنامج صوتي أمريكي "بودكاست"، الذي يبث عبر الإنترنت، إننا "سندخل وننهي هذه المهمة، وأي شخص لا يفهم ذلك لا يفهم أنه قد تم الضغط على العصب الوجودي لليهودي في هجوم السابع من تشرين الأول".(عربي21)