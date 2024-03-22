وزير إسرائيلي يتحدى أميركا: الجيش سوف يغزو مدينة رفح (فيديو)

تحدى وزير إسرائيلي مقرب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، العالم كله بما في ذلك الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالاجتياح المرتقب لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

"I think it's in the United States interest to continue to support its most important ally in the region. I would argue perhaps its most important ally in the world." @AmbDermer



Israeli Minister of Strategic Affairs, Ron Dermer, speaks on the current state of support between… pic.twitter.com/ET9miEy3GJ — The Rubin Report (@RubinReportShow) March 15, 2024 Advertisement

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية بحكومة الاحتلال رون ديرمر، الخميس، إن "الجيش الإسرائيلي سوف يغزو مدينة رفح في نهاية المطاف، ويلحق الهزيمة بحماس، حتى لو صار العالم كله ضد إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة".



ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن ديرمر بقوله في برنامج صوتي أمريكي "بودكاست"، الذي يبث عبر الإنترنت، إننا "سندخل وننهي هذه المهمة، وأي شخص لا يفهم ذلك لا يفهم أنه قد تم الضغط على العصب الوجودي لليهودي في هجوم السابع من تشرين الأول".(عربي21)