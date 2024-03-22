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عربي-دولي

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أميركي بوقف النار في غزة.. هذا ما يتضمنه

Lebanon 24
22-03-2024 | 01:16
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أوضح المتحدث باسم السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة ستعرض اليوم الجمعة مشروع قرارها الذي يشدد على "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.

وقال نايت إيفانز في بيان "تعمل الولايات المتحدة جديا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة على قرار يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن، يتيح الإفراج عن جميع الرهائن ويساعد في زيادة المساعدة الإنسانية".
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وأضاف "بعد سلسلة مشاورات مع مجلس الأمن، سنعرض هذا القرار للتصويت صباح الجمعة".

واعتبر المتحدث أن "هذا القرار هو فرصة بالنسبة إلى المجلس للتحدث بصوت واحد دعما للدبلوماسية الميدانية وللضغط على حماس لتقبل بالاتفاق المطروح".

ومنذ لجوئهم إلى الفيتو نهاية شباط الماضي ضد مشروع قرار جزائري يطالب بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، فاوض الأميركيون على نص بديل يركز على دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة تستمر ستة أسابيع، مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن هذه المسودة عدلت مرارا ولم تحظ بفرص كبيرة ليوافق عليها المجلس.

لكن الأميركيين وزعوا الأربعاء الماضي صيغة جديدة تشير للمرة الأولى إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، من دون أن تتضمن دعوة مباشرة إلى تنفيذه.

والنص الذي اطلعت عليه فرانس برس يلاحظ "ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين، والسماح بتأمين المساعدة الإنسانية الأساسية، وفي هذا السياق، يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية للتوصل إلى وقف مماثل لإطلاق النار على صلة بالإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين".

وقال مصدر دبلوماسي إن مشروع قرار آخر هو قيد التشاور، وقد يعرض للتصويت اليوم الجمعة. (العربية)



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