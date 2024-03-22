زلزال قوي يضرب إندونيسيا.. هذه درجته وهل من احتمال حدوث "تسونامي"؟

ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، أن زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع قبالة ساحل جزيرة جاوة اليوم الجمعة على عمق عشرة كيلومترات.



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وتتعرض إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يضم أكثر من 270 مليون نسمة، بشكل متكرر للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.



وأدى زلزال بلغت قوته 5.6 درجة في 21 تشرين ثان، إلى مقتل ما لا يقل عن 331 شخصًا وإصابة ما يقرب من 600 آخرين في مدينة سيانجور في جاوة الغربية. ويحسب الوكالة، فإنه من المستبعد حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) من جراء الزلزال.وتتعرض إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يضم أكثر من 270 مليون نسمة، بشكل متكرر للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.وأدى زلزال بلغت قوته 5.6 درجة في 21 تشرين ثان، إلى مقتل ما لا يقل عن 331 شخصًا وإصابة ما يقرب من 600 آخرين في مدينة سيانجور في جاوة الغربية.

وكان هذا الزلزال هو الأكثر دموية في إندونيسيا منذ زلزال عام 2018 وتسونامي في سولاوسي، ما أسفر عن مقتل نحو 4340 شخصًا.



في عام 2004، أدى زلزال قوي للغاية في المحيط الهندي إلى حدوث تسونامي أدى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في اثنتي عشرة دولة، معظمها في مقاطعة آتشيه بإندونيسيا. (العربية)